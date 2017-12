[스포츠한국 대중문화팀] 배우 조은숙이 윤석민 기아 타이거즈 선수와 김수현의 결혼을 축하했다.조은숙은 9일 자신의 인스타그램에 "결혼식 김예령 선배님 딸. super things you need now. 송영재 선배님"이라는 글과 함께 사진을 게재했다. 사진 속에는 이날 서울 광진구 광장동 그랜드 워커힐 서울에서 딸 김수현을 시집보내는 김예령과 그를 축하하기 위해 결혼식에 참석한 배우 송영재, 조은숙의 모습이 담겼다.한편 드라마 '해를 품은 달' '쌈 마이웨이' 등에 출연한 김예령의 딸인 김수현은 2014년 연극 '이바노프'로 데뷔, 영화 '여고괴담5'에 출연했다. 2005년 기아 타이거즈에 입단한 윤석민 선수는 올 시즌에는 어깨 부상으로 1군에 서지 못했다. 김수현과 윤석민 선수는 지난해 11월 결혼 예정이었으나 그해 12월 득남하며 결혼식을 1년 미룬바 있다.