그룹 방탄소년단(RM, 진, 슈가, 제이홉, 지민, 뷔, 정국)이 이틀째 오리콘 정상에 오르는 기염을 토했다.일본 오리콘 차트에 따르면 6일 발매된 방탄소년단의 여덟 번째 싱글 ‘MIC Drop/DNA/Crystal Snow’는 발매 첫날에 이어 이틀 연속 오리콘 데일리 싱글 차트 1위를 차지했다.방탄소년단의 ‘MIC Drop/DNA/Crystal Snow’는 발매 이튿날인 7일 3만 567 오리콘 포인트를 기록해 첫날 26만 9,861 포인트와 합산한 결과 총 30만 428의 누적 포인트를 올렸다.또한, 사운드스캔 재팬(SoundScan Japan)에서 집계한 앨범 판매량(12/5-12/6)은 37만 9,101장을 기록하며 일본 내 위상을 증명했다.방탄소년단의 여덟 번째 일본 싱글 ‘MIC Drop/DNA/Crystal Snow’는 전 세계적으로 사랑 받은 LOVE YOURSELF 承 'Her'의 ‘DNA’, ‘MIC Drop’의 일본어 버전과 팬들을 위해 특별히 준비한 윈터송 ‘Crystal Snow’ 등 총 3곡이 수록됐다.특히 이번 싱글에 수록된 ‘Crystal Snow’는 일본 오리지널 곡임에도 미국 아이튠즈 송 차트 20위를 차지하며 전 세계적인 인기를 얻고 있다.한편 방탄소년단은 오늘(8일)부터 10일까지 서울 고척스카이돔에서 ‘방탄소년단 라이브 트릴로지 에피소드 3 윙스 투어 더 파이널(2017 BTS LIVE TRILOGY EPISODE III THE WINGS TOUR THE FINAL)’을 연다.