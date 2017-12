[스포츠한국 박소윤 기자] 그룹 샤이니 태민이 신곡 '낮과 밤(Day and Night)'으로 새롭게 돌아온다.6일 소속사 SM엔터테인먼트 측에 따르면 태민 정규 2집 리패키지 'MOVE-ing'(무빙)이 오는 10일 오후 1시 각종 온라인 음원 사이트를 통해 공개된다.새롭게 발표하는 정규 2집 리패키지 'MOVE-ing'(무빙)은 기존 정규 2집 수록곡 9곡에 4곡이 추가 수록된 총 13곡으로 구성됐다.타이틀 곡 '낮과 밤 (Day and Night)'은 클래식 기타와 첼로 선율이 매력적인 미디엄 템포의 팝 곡으로 가사에는 연인을 잊지 못하고 그리워하는 이야기를 담았다. 태민이 직접 작사함은 물론 작곡에도 참여했다.7일 자정과 오전 10시에는 태민 공식 홈페이지, 유튜브 SMTOWN 채널 등을 통해 타이틀곡 '낮과 밤(Day and Night)' 뮤직비디오 티저 영상이 순차 공개될 예정이다.태민은 음원 공개에 앞서 오는 8일 KBS 2TV '뮤직뱅크'를 시작으로 9일 MBC '쇼!음악중심', 10일 SBS '인기가요' 등 음악 프로그램에 출연해 타이틀 곡 '낮과 밤(Day and Night)'의 무대를 선공개할 예정이다.태민의 정규 2집 리패키지 앨범 'MOVE-ing'은 11일 음반 발매된다.