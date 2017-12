[스포츠한국 박소윤 기자] '세계에서 가장 잘생긴 남자' 션 오프리(Sean O'pry)가 직접 방한 소식을 알렸다.5일(한국시간) 모델 션 오프리는 자신의 인스타그램 스토리에 태극기와 함께 "See you soon(곧 봐요)"란 글을 게재했다. 서울로 향하는 비행기 티켓도 함께 공개됐다.앞서 션 오프리는 SNS를 통해 한국 비자를 발급받은 사실을 알리며 "See you very soon, Korea(곧 만나요, 한국)"이라고 적어 국내 팬들의 기대감을 높였다.1989년 7월 5일생인 션 오프리는 미국 조지아주 케네소에서 태어난 아일랜드계 미국인이다. 2006년 SNS에 졸업파티 사진을 찍어 올렸다가 패션계에 스카웃, 17살부터 모델로 활동했다.션 오프리는 185cm의 훤칠한 키에 또렷한 이목구비, 특유의 섹시한 분위기로 모델 일을 시작한지 1년 만에 세계 남자 모델 랭킹 1위 자리에 올랐다.한편 션 오프리의 내한 이유와 일정 등에 대해서는 밝혀진 바 없다.