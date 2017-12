[스포츠한국 박소윤 기자] 가수 소유, 엑소 찬열이 '도깨비' OST를 열창했다.1일 오후 홍콩 아시아 월드 엑스포 아레나에서 열린 '2017 MAMA in Hong Kong'에는 소유와 찬열이 참석해 듀엣 무대를 꾸몄다.이날 소유는 감미로운 목소리로 'I Miss You'를 열창하며 1년 전 방영된 tvN 드라마 '도깨비'를 연상케 했다.이어 엑소 찬열이 등장해 소유와 함께 'stay with me' 듀엣 무대를 펼쳤다. 두 사람은 잔잔하면서도 애절한 목소리로 홍콩 현지를 사로잡았다.