[스포츠한국 박소윤 기자] 방탄소년단이 미국 인기 심야 토크쇼 '더 레이트 레이트 쇼 위드 제임스 코든(The Late Late Show with James Corden, 이하 '제임스 코든쇼')'에 출연했다.'제임스 코든쇼'는 유명 방송인이자 영화배우이며 코미디언인 제임스 코든이 진행하는 프로그램으로 심야 시간대 방영되는 토크쇼 중 하나이다. 특히 최근 시청률 조사(2017년 11월)에서는 심야 시간대 인기 토크쇼 중 2위를 기록하며 높은 시청률 상승을 보이고 있는 미국 내 인기 토크쇼 프로그램이다.30일(현지시간) 방송된 '제임스 코든쇼'에서 방탄소년단은 방청객으로 모인 수많은 팬들의 뜨거운 환호성 속에 'DNA' 무대를 선보였다. 관객들은 'DNA'의 한글 가사를 따라 부르고 힘찬 응원법을 함께 외쳤다. 이에 더해 방탄소년단 멤버들은 '제임스 코든쇼'의 코너 중 하나인 '플린치'를 통해 재미있고 깜찍한 모습을 보여주며 관객들의 웃음을 이끌어 냈다.한편 방탄소년단은 오는 8일부터 10일까지 3일 간 서울 고척 스카이돔에서 '방탄소년단 라이브 트릴로지 에피소드 3 윙스 투어 더 파이널((2017 BTS LIVE TRILOGY EPISODE Ⅲ THE WINGS TOUR THE FINAL)' 콘서트를 열고 팬들과 만난다.