[스포츠한국 박소윤 기자] 보아와 워너원 황민현이 '프로듀스 101'이 아닌 한 무대에서 재회했다.지난 29일 일본 요코하마 아레나에서는 Mnet '2017 MAMA in JAPAN'이 열렸다.이날 보아의 'Only One(온리 원)' 무대에 커플 댄스 파트너로 워너원 황민현이 등장했다. 앞서 황민현과 보아는 지난 6월 종영한 Mnet '프로듀스 101 시즌2'에서 국민 프로듀서 대표와 연습생으로 연을 맺었다.황민현은 보아와 함께 'Only One(온리 원)' 1절 안무를 선보인 뒤 무대에서 내려갔다.한편 지난 25일 베트남에서 시작된 '2017 MAMA'는 일본을 거쳐 다음 달 1일 홍콩에서 개최된다.