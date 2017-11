자이언티(Zion.T)와 이문세의 명품 하모니를 미리 접할 수 있는 두 번째 티저 영상이 공개됐다.30일 더블랙레이블(THE BLACK LABEL) 측은 공식 SNS 계정을 통해 오는 12월 4일 발매하는 자이언티 with 이문세의 신곡 ‘눈’ 뮤직비디오 2차 티저 영상을 게재했다.이날 공개된 티저 2탄은 첫 장면부터 자이언티가 모습을 드러내 눈길을 끈다. 팬들을 몰고 다니는 톱스타로 영상에 등장한 자이언티는 호텔 데스크로 보이는 곳에서 원하는 방에 체크인하지 못한 듯 “예약 안했어요?”라며 심란하게 묻다가 마지못해 자리를 떴다.자이언티와 팬들이 떠나면서 그들 뒤에 서있던 초라한 차림의 안재홍이 모습을 나타냈다. 그는 여행 가방을 끈 채 커다란 방안으로 들어갔고, 문이 닫히면서 영상은 마무리돼 뮤직비디오 본편에 대한 궁금증을 증폭시켰다.특히 영상 후반부에는 처음으로 자이언티와 이문세가 함께 맞춘 감미로운 화음이 살짝 공개되면서 신곡 ‘눈’을 향한 팬들의 기대감은 더욱 높아지고 있다.자이언티 with 이문세의 ‘눈’ 뮤직비디오 2차 티저 영상을 본 누리꾼들은 “자이언티, 이문세 화음 어떨지 궁금했는데 대박”, “노래 살짝만 들었는데도 소름! 빨리 전곡 듣고 싶다”, “자이언티의 깨알 같은 연기 귀엽다”, “뮤직비디오 어떤 내용일지 완전 궁금” 등의 반응을 나타냈다.리스너들의 겨울 감성을 따뜻하게 녹여줄 자이언티표 겨울 노래 ‘눈’은 가요계의 ‘살아있는 전설’이자 ‘현재진행형 레전드’ 이문세가 자이언티의 콜라보 파트너로 참여해 많은 화제를 모으고 있다.올해 가요계의 마지막을 화려하게 장식할 자이언티 with 이문세의 ‘눈’은 오는 12월 4일 오후 6시 각종 온라인 음원 사이트를 통해 베일을 벗는다.