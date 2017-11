퍼포먼스의 최강자 레드벨벳과 NCT127이 만났다. 종합 콘텐츠 기업 CJ E&M이 개최하는 '2017 MAMA(Mnet Asian Music Awards, 엠넷 아시안 뮤직 어워즈)’에서 콜라보 무대를 선보이는 것.오는 12월 1일 홍콩 아시아 월드 엑스포 아레나에서 개최되는 ‘2017 MAMA in Hong Kong’에서 레드벨벳과 NCT127이 선보일 콜라보 무대에 벌써부터 팬들의 관심이 쏠리고 있다.앞서 레드벨벳은 ‘2017 MAMA’ 홍콩으로의 출격을 예고한 바 있다. 올 여름 ‘빨간 맛’으로 서머퀸에 등극함은 물론 최근 발표한 '피카부'로 히트행진을 이어가고 있는 대세 걸그룹 레드벨벳. 또한, NCT127은 ‘Cherry Bomb(체리밤)’ 등을 통해 강렬한 퍼포먼스를 선보여 팬들의 마음을 사로잡은 바 있는 명실상부한 퍼포먼스 강자다.이처럼 퍼포먼스계의 대세들인 레드벨벳과 NCT127이 만나 어떤 특급 콜라보 무대를 펼칠지 궁금해지는 가운데 앞으로 남은 ‘2017 MAMA in Japan’과 ‘2017 MAMA in Hong Kong’에 대한 관심 역시 고조되고 있다.한편, 올해 9회를 맞은 ‘MAMA’는 종합 콘텐츠 기업 CJ E&M이 주최하는 아시아 대표 음악 시상식이다. 1999년 ‘Mnet 영상음악대상’으로 시작, 대한민국 음악산업의 성장과 함께 꾸준한 진화를 거듭해오며 약 10여 년 동안 국내서 개최해 오다 2009년을 기점으로 ‘MAMA’로 변모했다.2010년부터는 마카오를 시작으로 글로벌 진출, 이후 2011년 싱가포르, 2012년부터 2016년까지 홍콩으로 이어지며 단순한 연말 음악 시상식을 넘어 전 세계인들이 즐기는 최대 음악축제이자, 글로벌 소통창구, 아시아 대중음악 확산의 장으로 자리 잡았다.