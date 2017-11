[스포츠한국 윤소영 기자] 배우 유연석이 소속사 킹콩 by 스타쉽과 재계약했다.킹콩 by 스타쉽은 24일 유연석과의 재계약 소식을 전했다. 이진성 킹콩 by 스타쉽 대표는 "유연석은 신인 시절에 회사의 시작부터 함께한 든든한 창립멤버다. 시작부터 지금까지 긴 시간동안 단단한 신뢰 속에서 서로를 존중하며, 큰 힘이 되어주었기에 함께 성장 할 수 있었다"고 밝혔다.이어 "유연석은 탄탄한 연기력에 한결같은 성실함까지 갖춘 훌륭한 배우이자, 바른 인성과 따뜻한 마음을 가진 사람"이라며 "앞으로도 그와 함께 고민하고 뜻을 같이 하며, 그의 편에 서서 향후 행보에 전폭적인 지지를 아끼지 않을 것"이라고 강조했다.한편 2003년 영화 '올드보이'로 데뷔한 유연석은 tvN '응답하라 1994'를 통해 이름을 알렸다. 이후 드라마 '낭만닥터 김사부', 뮤지컬 '헤드윅'에 출연했으며 현재 tvN '미스터 션샤인'을 촬영 중이다.