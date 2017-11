[스포츠한국 박소윤 기자] 보이그룹 방탄소년단이 성공적으로 미국 데뷔 무대를 마친 소감을 밝혔다.20일(한국시간) 오전 10시 미국 캘리포니아주 로스앤젤레스 마이크로소프트씨어터(Microsoft Theater)에서 열린 '2017 아메리칸 뮤직 어워드(American Music Awards, 'AMAs')'에는 케이팝 가수 최초로 방탄소년단이 참석해 LOVE YOURSELF 承 'Her' 앨범의 타이틀곡 'DNA' 무대를 선보였다.방탄소년단의 완벽한 무대에 외국 팬들은 자리에서 일어나 환호했고 세계적인 아티스트들 또한 리듬을 타며 공연을 즐겼다.무대를 마친 후 방탄소년단은 공식 트위터를 통해 남다른 소감을 전했다. 멤버 지민은 셀카와 함께 "행복한 하루였습니다"라고 말했고 뷔 또한 "제발 이거 꿈이 아니길. 현실이냐"라며 깜찍한 사진을 게재했다.RM은 "ARMY(방탄소년단 팬클럽) the best"라며 팬들을 향한 고마움을 드러냈다.'2017 AMAs' 참석차 미국을 방문한 방탄소년단은 '엘렌 드제너러스 쇼(The Ellen DeGeneres Show)' 출연 등 남은 일정을 소화한 뒤 귀국할 계획이다.