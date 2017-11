[스포츠한국 조은애 기자] ‘제로 베이스’ 속 워너원의 무편집본 개인 영상이 최초 공개된다.지난 주 방송된 Mnet ‘Wanna One GO : ZERO BASE’(워너원고: 제로 베이스)에서는 24시간의 자유시간 동안 워너원이 아닌 본연의 나로 돌아가 즐거운 시간을 보낸 멤버들의 모습이 그려졌다. 특히 각 멤버들이 원하는 콘셉트를 실현시킨 개인 방은 모두를 설레게 했다.워너원의 꾸밈없는 모습에 팬들의 뜨거운 반응이 이어지고 있는 가운데, 오늘 3회 방송을 앞두고 무편집본 개인 영상이 새롭게 공개됐다. ‘제로 베이스’에서 즐거운 시간을 보내는 각 멤버들의 101초 분량 영상이 제공된 것. 총 11개의 영상이 동시 공개 됐으며, 무편집본으로 워너원을 보고 싶다는 팬들의 요구가 이어져 이번 영상을 제공하게 됐다는 제작진의 전언.본인의 반려묘 루니, 피터에게 뽀뽀 세례를 퍼붓는 강다니엘, 방에서 열심히 노래 연습을 하는 이대휘, 캐치볼 놀이를 하며 신난 배진영 등 11명 멤버들이 보여주는 각자의 매력을 이번 영상으로 확인할 수 있다.제작진은 “방송에 나가지 못했던 분량 중에도 보여드리고 싶은 장면들이 많다. 팬들이 방송을 더욱 재미있게 시청할 수 있도록 다양한 영상을 준비해 공개할 예정이니 많은 기대 부탁 드린다”고 전했다.한편 이날 ‘Wanna One GO : ZERO BASE’ 3회에서는 멤버들의 평범한 일상을 확인할 수 있다. 예고편을 통해 고향 부산으로 떠난 강다니엘, 평범한 고등학생으로 돌아간 배진영의 모습이 살짝 공개된 가운데 다른 워너원 멤버들은 어떤 일상을 보냈을지 궁금증을 자아낸다. 이날 밤 11시 방송.