도올 김용옥 교수가 화제인 가운데, 딸 김미루 씨가 미국에서 테러리스트로 오해받은 사연이 주목받고 있다.김미루 씨는 앞서 자신의 인스타그램에 맨해튼에서 당한 에피소드를 전했다. 김미루 씨는 아랍어가 쓰인 티셔츠를 입고 있었는데 '우리는 침묵하지 않을 것이다(We Will Not Be Silent)'라는 뜻의 의미로 인해 경찰이 모든 개인정보를 가져갔다는 것.그녀는 "내가 검문 당한 곳은 바로 내가 사는 아파트 앞이었다"라고 밝히며 황당했던 경험을 털어놨다. 이후 김미루 씨는 티셔츠를 입고 우울한 표정으로 사진을 찍은 뒤 "뉴욕시에 언제부터 이렇게 외국인 공포증(Xenophobic)이 만연했나?"라는 글로 불만을 토로하기도 했다.한편, 도올 김용옥 교수는 JTBC '뉴스룸'에 출연했다.