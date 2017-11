[스포츠한국 윤소영 기자] '변혁의 사랑' 네번째 OST '싱 마이 송(Sing My Song)'이 발표된다.tvN 토일드라마 '변혁의 사랑'(극본 주현, 연출 송현욱 이종재) 측은 16일 "신인 아티스트 구큰별이 가창자로 참여한 OST 파트4 '싱 마이 송(Sing My Song)'을 19일 오후 6시 발매한다"고 밝혔다. '싱 마이 송(Sing My Song)'은 브릿팝 스타일의 락발라드 장르로 로맨틱한 오케스트라 선율은 물론 도입부부터 리스너들의 귀를 사로잡는 글로켄슈필과 휘파람이 인상적인 곡이다.특히 '싱 마이 송(Sing My Song)'은 '변혁의 사랑' 주요 장면마다 삽입돼 시청자들의 폭발적인 관심을 받았으며 정식 음원 발매 요청이 쇄도했던 상황. '변혁의 사랑'이 종영까지 단 6회 남은 가운데 구큰별의 '싱 마이 송(Sing My Song)'이 드라마 팬들과 리스너들에게 반가운 선물이 될 것으로 보인다.한편 tvN '변혁의 사랑'은 백수로 신분 하락한 생활력 제로의 재벌 3세 변혁(최시원)과 고학력 고스펙의 생계형 프리터족 백준(강소라) 그리고 금수저를 꿈꾸는 엘리트 제훈(공명)의 청춘을 그리는 드라마. 매주 토, 일요일 오후 9시에 방송된다.