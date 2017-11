최근 SBS ‘살미도(살짝 미쳐도 좋아)’에서 방송된 ‘카메라 덕후’ 효민편에서 소개된 스킨10 뷰티앱이 눈길을 끌고 있다.‘살미도’는 대한민국 트렌드를 선도하는 스타들을 소개하는 프로그램으로 3회에 출연한 효민은 카메라 덕후로 소개가 되었다.효민은 75대의 카메라와 카메라 전용냉장고를 소유하고 있는 덕후로, 일상의 순간순간을 인증샷으로 남길뿐 만 아니라, 피부관리까지 핸드폰 카메라로 하는 모습이 포착되어 호기심을 자아냈다.특히 방송 중에 핸드폰 카메라 셀카촬영을 통해 피부를 측정을 하고, 피부등수를 체크하는 모습이 방영되면서, 해당 서비스를 제공하는 뷰티앱 ‘스킨10’에 대한 관심도 높아지고 있다.30년 경력의 피부전문가 에스테티션이 청담동 럭셔리 스파의 피부관리 노하우를 멘토링하는 뷰티 튜터링앱인 스킨10은 국내 최초로 뷰티컨텐츠에 3차원의 가상세계를 레이어드한, ‘AR마사지’를 따라서 TAKE OUT SPA BOX 제품으로 피부관리를 하는 효민의 모습이 포착되면서 화제가 오르고 있다.스킨10은 핸드폰 다운로드를 통해 고도화된 피부측정 및 진단서비스와 AR마사지 그리고 다양한 뷰티컨텐츠를 무료로 제공하고 있으며, TAKE OUT SPA라는 컨셉처럼 집에서도 셀프스파 프로그램과 전문스파 프로그램에 사용되는 제품을 순서대로 그대로 담은 TAKE OUT SPA BOX 제품을 통해 스파에서의 전문 피부관리 노하우를 그대로 제현가능한 것이 특징이다.스킨10은 현재 앱스토어와 구글 플레이 스토어에서 다운로드가 가능하며 간단한 회원가입 절차를 통해 다양하고 양질의 뷰티컨텐츠를 제공받을 수 있다. 한편 론칭 기념으로 다양한 프로모션을 진행중이다.