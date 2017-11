[스포츠한국 조은애 기자] '뷰티풀'(Beautiful)로 컴백한 워너원이 음원 차트를 집어삼켰다.14일 오전 8시 기준, 워너원 '뷰티풀'은 국내 최대 음원사이트인 멜론을 비롯해 소리바다, 벅스뮤직, 네이버뮤직, 올레뮤직, 엠넷닷컴, 소리바다 등 7개 차트에서 모두 1위를 차지했다.수록곡 '갖고 싶어', '트와일라잇'(Twilight), '낫띵 위드아웃 유'(Nothing Without You) 등 역시 차트 10위권 내에 진입하며 남다른 저력을 보이고 있다.'뷰티풀'(Beautiful)은 텐조가 작사·작곡하고 우직이 편곡을 맡은 노래로, 혼자였던 과거에 느낀 두려움과 아름다운 존재를 그리워하는 마음을 감성적인 멜로디로 표현한 곡으로 많은 리스너들의 호응을 얻고 있다.한편 워너원은 지난 13일 프리퀄 리패키지 앨범 '1-1=0 (Nothing Without You)'으로 컴백해 활발하게 활동 중이다.