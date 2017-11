[스포츠한국 박소윤 기자] 워너원이 타이틀곡 'Beautiful(뷰티풀)' 포인트 안무를 공개했다.13일 서울 용산구 CGV 용산아이파크몰에서 보이그룹 워너원(Wanna One) 새 앨범 '1-1=0 (Nothing Without You)' 발매 언론 시사회가 열렸다.이날 멤버들은 타이틀곡 'Beautiful(뷰티풀)'의 안무를 일부분 깜짝 공개했다.포인트 안무를 선공개해줄 수 있냐는 요청에 하성운이 나섰다. 하성운은 멤버들의 노래에 맞춰 누군가를 살짝 껴안는 듯한 포즈를 취했다.한편 워너원(Wanna One)은 오늘(13일) 오후 6시 새 앨범 '1-1=0 (Nothing Without You)'을 공개, 본격 활동에 돌입한다.