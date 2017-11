[스포츠한국 박소윤 기자] "이번 연말에는 신인상 꼭 받고 싶어요"'괴물 신인' 워너원(Wanna One)이 또 한번 가요계 돌풍을 일으킬 예정이다.13일 서울 용산구 CGV 용산아이파크몰에서 보이그룹 워너원(강다니엘 박지훈 이대휘 김재환 옹성우 박우진 라이관린 윤지성 황민현 배진영 하성운) 새 앨범 '1-1=0(Nothing Without You)' 컴백 언론 시사회가 열렸다.워너원 '투 비 원(1x1=1·TO BE ONE)'의 프리퀄 리패키지 앨범은 인트로 '낫띵 위드아웃 유(Nothing Without You)'로 시작해 '투 비 원(1x1=1·TO BE ONE)'으로 마무리되는 구성으로 총 11개의 트랙을 통해 하나가 되기 전 불완전했던 우리가 서로로 인해 더욱 아름다워질 수 있었다는 스토리를 담았다.이날 워너원 황민현은 프리퀄 리패키지 앨범 '1-1=0 (Nothing Without You)'에 대해 "저희 데뷔 앨범(1X1=1)의 프리퀄 앨범이다. 말 그대로 데뷔 전의 이야기를 담고 있다. 누구나 혼자 있을 ㄸㅒ는 불안하지만 이렇게 함께할 때 아름다워지고 완벽해질 수 있다는 의미"라고 설명했다.이어 "데뷔 앨범 같은 경우에는 타이틀곡 '에너제틱' 제목 그대로 에너지 넘치는 신인의 패기를 보여드렸다. 이번 앨범은 그 전의 이야기를 담고 있기 때문에 데뷔 전의 고민과 미래에 대한 갈망을 담으려 노력했다"며 "아름다운 미래에 대한 내용을 담고 싶었다"고 밝혔다.워너원은 Mnet '프로듀스 101 시즌2'에서 국민 프로듀서의 손에 의해 뽑힌 11명의 멤버들로 구성됐다. 옹성우는 '프로듀스 101'을 마친 후 벌써 3개월이나 흘렀다는 사실을 꼽으며 "점점 더 많은 사랑을 받고 있는 것에 감사하다. 연습생 신분에서 국민 프로듀서님들의 투표로 워너원이 하나가 될 수 있었다"며 "이렇게 많은 사랑을 받고 다시 컴백까지 할 수 있게 돼 감사하고 행복하다"고 말했다.강다니엘 또한 "저희가 팬미팅이나 해외 공연을 많이 했다. 해외에도 저희를 사랑해주시고 찾아주시는 분들이 많이 계시더라"며 "항상 감사하고 열심히 해야겠다는 마음을 품고 있다"고 덧붙였다.데뷔 앨범 72만장 판매고에 이어 이번 앨범은 선주문만 50만장을 훌쩍 넘기며 '밀리언셀러' 기록을 눈 앞에 두고 있다. 황민현은 "아직 데뷔한지 3개월 밖에 안 됐다. 그런데 올 한해 너무 많은 관심과 사랑을 주셨다"며 "앨범의 목표는 따로 없다. 사랑에 보답하겠다는 마음으로 열심히 임하려 한다"워너원의 타이틀곡 'Beautiful(뷰티풀)'은 멤버들의 연기를 담은 'Movie' 버전과 'Performance' 버전 두 가지로 공개될 예정이다. 워너원 멤버들은 이번 뮤직비디오를 통해 처음으로 단체 연기에 도전했다. 황민현은 뮤직비디오에 워너원 멤버들이 직접 출연한 것에 대해 "연기를 처음 하는 멤버가 많아서 긴장도 되고 어색하기도 했는데 다들 열심히 해줘서 좋은 영상이 나왔다"고 답했다.그러면서 "배우 차승원 선배님께서 출연을 해주셨다. 너무 영광이었고 좋은 기회였다"고 덧붙였다. 박우진은 "연기를 해본 멤버도 있고 처음인 멤버들도 있는데 처음인 멤버들은 연기에 욕심을 내볼 수 있는 기회가 된 것 같다. 즐겁고 좋은 시간이었다"고 밝혔다. 강다니엘은 "연기를 가장 잘한 멤버는 옹성우 형이다. 제가 처음에 많이 어색했는데 성우 형의 도움을 받아 쉽게 할 수 있었다"고 덧붙여 웃음을 선사했다.데뷔 전 이야기를 담은 '프리퀄' 앨범을 만들게 된 이유는 역시 '팬 사랑' 때문이었다. 윤지성은 "국민 프로듀서님들이 계시지 않았다면 데뷔하지 못했을 거다. 그래서 감사한 마음으로 담고 싶어 프리퀄, 데뷔 전의 이야기를 그리게 됐다"고 설명했다. 이어 "뮤직비디오는 두 가지 버전이 있다. 저희가 앞서 많은 활동을 하지 못했기 때문에 색다른 모습을 보여드리고 싶어 '퍼포먼스 버전'도 준비하게 됐다"고 답했다.타이틀곡 'Beautiful(뷰티풀)'의 안무가 일부분 깜짝 공개됐다. 포인트 안무를 선공개해줄 수 있냐는 요청에 하성운이 나섰다. 하성운은 멤버들의 노래에 맞춰 누군가를 살짝 껴안는 듯한 포즈를 취했다.워너원은 연말 신인상에도 도전하고 싶다며 당당한 포부를 전했다. 배진영은 "열심히 하고 최선을 다하는 워너원이 되겠다"며 "이번 연말에는 꼭 신인상을 타보고 싶다"고 털어놨다. 박우진은 "저희가 컴백할 때마다 마음가짐과 목표는 같다. 항상 변함없이 저희에게 사랑과 관심을 주시는 분들에게 보답해드리는 게 목표다. 초심 잃지 않고 열심히 하겠다"고 말했다.옹성우와 황민현은 "겨울인 만큼 앨범을 통해 따뜻하게 마음을 녹여드리겠다. 추우니까 감기 조심하시고 저희 이번 앨범 들으면서 추운 겨울 따뜻하게 보내셨으면 좋겠다"고 바람을 드러냈다. 한 뼘 더 성장한 워너원 멤버들의 바람대로 이번 겨울 또 한번 '워너원 열풍'이 가요계를 휩쓸 듯하다.한편 워너원은 오늘(13일) 오후 6시 새 앨범 '1-1=0 (Nothing Without You)'을 공개하며 오후 7시 Mnet과 tvN에서 컴백쇼가 동시 방송된다.