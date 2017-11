[스포츠한국 박소윤 기자] 워너원 박지훈이 대학 입학 소감을 밝혔다.13일 서울 용산구 CGV 용산아이파크몰에서 보이그룹 워너원(Wanna One) 새 앨범 '1-1=0 (Nothing Without You)' 컴백 언론 시사회가 열렸다.앞서 중앙대학교 연극영화과 수시 합격 소식을 알린 박지훈은 "스케줄이 바쁘지만 대학에 들어가고 싶어 열심히 입시를 준비했다"고 밝혔다.이어 "대학과 스케줄을 잘 병행하면서 열심히 학교를 다닐 예정이다"라고 포부를 드러냈다.한편 워너원(Wanna One)은 오늘(13일) 오후 6시 새 앨범 '1-1=0 (Nothing Without You)'을 공개, 본격 활동에 돌입한다.