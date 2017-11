[스포츠한국 박소윤 기자] 워너원 황민현이 배우 차승원에게 감사 인사를 전했다.13일 서울 용산구 CGV 용산아이파크몰에서 보이그룹 워너원(Wanna One) 새 앨범 '1-1=0 (Nothing Without You)' 컴백 언론 시사회가 열렸다.이날 황민현은 뮤직비디오에 워너원 멤버들이 직접 출연한 것에 대해 "연기를 처음 하는 멤버가 많아서 긴장도 되고 어색하기도 했는데 다들 열심히 해줘서 좋은 영상이 나왔다"고 답했다.이어 "배우 차승원 선배님께서 출연을 해주셨다. 너무 영광이었고 좋은 기회였다"고 덧붙였다.박우진은 "연기를 해본 멤버도 있고 처음인 멤버들도 있는데, 처음인 멤버들은 연기에 욕심을 내볼 수 있는 기회가 된 것 같다. 즐겁고 좋은 시간이었다"고 밝혔다.한편 워너원(Wanna One)은 오늘(13일) 오후 6시 새 앨범 '1-1=0 (Nothing Without You)'을 공개, 본격 활동에 돌입한다.