티티마 출신 강세미의 안타까운 파경 소식이 전해진 가운데, 티티마에 대한 궁금증이 높아지고 있다.티티마는 지난 1999년 '인 더 시(In The Sea)'로 데뷔, 여자 NRG로 불리며 인기를 끈 걸그룹이다. 티티마는 테이스트 더 맥시멈(Taste The Maximum)의 약자로 '최고를 맛보아라'라는 뜻.1집 멤버는 VJ출신 소이, 잡지 모델 출신 강세미, 최유진(연우), 퀴나, 이주혜였는데 1집 '인 더 시(In The Sea)'의 타이틀곡 '마이 베이비(My Baby)'와 '프리즘(Prism)'으로 활발한 활동을 벌이며 '가요 부흥'에 동참했다.그러나 1집 활동 후 퀴나와 이주혜가 학업을 이유로 탈퇴를 선언했고, 1년 뒤인 2000년 신은희와 최진경을 영입해 2집 '세컨드 스토리 아이 워너 비(2nd Stroy I Wanna Be...)'를 냈다.이후 2002년 해체, 했지만 지난 2007년 프로젝트 싱글 '컴백 위드 크리스마스(ComeBack With Christmas)'를 깜짝 발표, 오랜만에 팬들 앞에 모습을 드러내기도 했다.