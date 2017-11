[스포츠한국 박소윤 기자] '괴물 신인' 워너원이 돌아온다.워너원은 13일 오후 6시 새 앨범 '1-1=0 (Nothing Without You)'를 발매, 전격 컴백한다.워너원의 새 앨범 '1-1=0 (Nothing Without You)'는 지난 8월 7일 발매한 데뷔앨범 'To Be One'의 프리퀄 리패키지 앨범으로 WANNA Ver. 과 ONE Ver. 두 가지로 출시된다.이번 앨범에는 하나가 되기 전 불완전했던 청춘의 성장 스토리가 담길 예정이다. 데뷔 앨범이 72만장 판매고를 올린 데 이어 '1-1=0 (Nothing Without You)'의 선주문만 50만장에 달하는 등 컴백 전부터 뜨거운 인기를 입증하고 있다.'1-1=0 (Nothing Without You)'에는 타이틀곡 'Beautiful'을 비롯해 총 11곡이 수록됐다. 타이틀곡 'Beautiful'은 텐조, 우직, 키비가 참여한 곡으로, 애절한 보이스와 멜로디가 워너원의 음악적 변신을 예고했다. 데뷔 앨범 타이틀곡 '에너제틱(Energetic)'과 '활활(burn it up)'이 원곡과 더불어 리믹스 트랙으로 수록됐으며 'Wanna be(My baby)'의 프리미어 쇼콘 라이브 버전은 CD에서만 만나볼 수 있다.워너원은 이날 오후 7시 Mnet과 tvN에서 동시 방송되는 컴백쇼로 신곡 'Beautiful' 첫 무대를 공개한다. 이어 오는 12월 '워너원 프리미어 팬콘'으로 서울과 부산에서 팬들을 만난다.