[스포츠한국 조은애 기자] 그룹 슈퍼주니어, 갓세븐, 몬스타엑스가 '2017 MAMA(Mnet Asian Music Awards, 엠넷 아시안 뮤직 어워즈)’에 뜬다.먼저 ‘K-POP의 레전드’ 슈퍼주니어는 홍콩으로 향한다. 슈퍼주니어는 ‘쏘리쏘리’, ‘미인아’, ‘미스터 심플’ 등의 히트곡을 낳으며 대만 음악사이트 KKBOX 한국음악차트 121주 연속 최장기록 1위를 기록한 바 있는 K-POP 열풍의 주역이다. 지난 6일 발표한 신곡 ‘블랙 수트(Black Suit)’ 역시 국내 각종 차트 상위권을 차지한 것은 물론, 아르헨티나, 멕시코, 칠레 등 23개국 아이튠즈 전체 앨범 차트에서도 1위를 차지하며 뜨거운 반응을 얻고 있다. 이번 무대에서 역시 슈퍼주니어의 댄디하고 유쾌한 에너지가 세계 팬들을 뜨겁게 열광시킬 것으로 기대된다.GOT7 역시 홍콩 무대에 오른다. GOT7은 지난 여름 K-POP 그룹 최초로 태국 4개 도시 투어를 성료하며 그 인기를 입증했다. 10월 발표한 앨범 ‘7 for 7’은 브라질, 핀란드, 홍콩, 멕시코 등 해외 17개 지역 아이튠즈 앨범 차트 1위를 차지하는 기염을 토하기도 했다. 남성적인 매력, 청량한 소년미를 두루 갖추며 넓은 음악적 스펙트럼을 보여주고 있는 GOT7이 어떤 모습을 선보일지 관심이 집중된다.마지막으로 몬스타엑스는 일본 무대에서 만날 수 있다. 몬스타엑스는 지난 9월, 11개국 16개 도시에서 18회의 첫 월드 투어를 성료하며 글로벌 아이돌의 입지를 다졌다. 특히 시카고, 뉴욕, 애틀란타, 댈러스, 샌프란시스코, LA에서 진행된 미국 투어는 전석 매진을 기록하며 인기를 실감케 했다. 이러한 글로벌 퍼포먼스 경험을 토대로 더욱 성장하고 강렬해진 몬스타엑스가 전세계 팬들의 이목을 다시 한 번 사로잡을 것으로 예상된다.한편 ‘2017 MAMA’는 오는 11월 25일 ‘2017 MAMA Premiere in Vietnam’, 11월 29일 ‘2017 MAMA in Japan’, 12월 1일 ‘2017 MAMA in Hong Kong’ 3개 지역에서 개최된다.