[스포츠한국 김두연 기자] 걸그룹 트와이스가 한국 걸그룹 최초로 미국 빌보드 월드차트에서 2관왕을 차지했다.7일(현지시간) 미국 빌보드에 따르면 트와이스의 첫 정규앨범 ‘트와이스타그램(Twicetagram)’은 빌보드 월드 앨범차트 1위를 기록하고, 타이틀곡 ‘라이키(Likey)’는 월드 디지털 송차트에서 정상에 오르며 글로벌한 인기를 입증했다.특히 이는 한국 걸그룹 사상 최초의 기록이라 더욱 눈길을 모은다. 빌보드는 ‘트와이스가 월드 앨범차트와 월드 디지털 송 세일즈차트 모두 1위를 획득했다(TWICE Earn First No. 1s on Both World Albums & World Digital Song Sales Charts)’라는 제목의 기사를 게재하고, 트와이스의 성과를 집중 조명했다. 해당 기사는 “트와이스가 한국 걸그룹으로 최초이자 K팝 아티스트로는 두 번째로 두 개의 빌보드 월드차트를 석권했다”라는 내용을 비중 있게 다뤘다.한편, 음악 프로그램에 등장해 ‘라이키’의 상큼발랄한 매력이 돋보이는 무대를 공개한 트와이스는 이번주에도 각종 음악방송을 통해 활발한 활동을 이어간다.