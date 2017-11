[스포츠한국 조성진 기자] 피아제는 수많은 다이아몬드를 정교하게 시계 인덱스나 배젤 또는 다양한 부위에 배열해 미학적 디자인을 추구하는 것으로 유명하다. 피아제가 추구하는 슬로건이 ‘움직이는 보석(Jewellery in motion)’이라는 것에서도 이 브랜드의 정체성을 알 수 있다.이처럼 피아제는 고가의 주얼리가 촘촘하게 장식된 시계인 만큼 재력가들의 선물용으로도 인기를 얻고 있다.정지우 감독의 신작 ‘침묵’에서 재벌 회장 태산(최민식 분)이 젊은 약혼녀 유나(이하늬 분)에게 선물한 시계도 피아제다.영화에서 가장 많이 등장하는 피아제 모델은 폴로 라인이다. 폴로는 피아제의 다수 모델 중에서도 가장 많은 인기를 얻고 있는 제품이다.안톤 후쿠아 감독의 ‘브룩클린 파이니스트’는 마약과 폭력 등 브룩클린의 강력계 경찰들을 소재로 한 범죄물이다. 이 영화에서 주인공인 형사 리처드 기어(에디 역)가 창녀인 여자친구로부터 멋진 시계를 선물 받는 장면이 나온다. 피아제 폴로 모델이다. 시계 뒷면에 에디의 좌우명인 “우리는 시간밖에 아무것도 없다. 그러나 시간은 우리에게 시간을 주지 않는다(We've got nothing but time, but time won't give us time)”란 문구가 새겨져 있다. 이 문구는 80년대를 풍미했던 팝그룹 컬처클럽의 보이 조지가 노래하던 가사에서 따온 것이다.‘브룩클린 파이니스트’ 촬영이 끝난 후 피아제 측은 실제로 이 시계를 리처드 기어에게 선물해 화제가 되기도 했다.2012년 미드 ‘댈러스’ 시즌1에서도 휴대폰과 함께 시계를 탁자 위에 놓는 씬을 볼 수 있는데 이 모델도 피아제 폴로다.2015년작 ‘포커스’에서 희대의 사기꾼인 주인공 니키(윌 스미스 분)가 차던 시계도 피아제 폴로 포티파이브다.존 휴즈의 87년작 ‘자동차 대소동(Planes, Trains and Automobiles)’에서 광고회사 사장인 주인공 닐 페이지(스티브 마틴 분)가 착용했던 시계도 피아제였다.