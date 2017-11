[스포츠한국 조성진 기자] 오는 12일(일) 저녁 6시 신촌 퀸라이브홀에서 록 콘서트 ‘록 윌 네버 다이(Rock will never die) vol.1’이 열린다.지하드와 퀸라이브홀이 공동 기획한 ‘록 윌 네버 다이’는 타이틀에서도 알 수 있듯이 록씬의 ‘개혁과 계승’을 모토로 기획된 에너지 넘치는 록 그룹들의 조인트 콘서트로, 매년 3회 정기적으로 열릴 예정이다.공연 관계자는 “록계의 가장 큰 폐단 중 하나인 뮤지션간의 단절을 극복하고 선배로서의 신뢰 회복, 그리고 후배 연주자에겐 연주에 대한 열정과 동기를 북돋워줌으로써 록의 순수한 열정과 정신을 계승해 더욱 씬의 부흥을 꽤하자는 것이 본 공연의 취지”라며 “한마디로 ‘앞으로 이어질 후배들을 위한 무대’로서 꾸준히 발전해 나갈 것”이라고 밝혔다.출연진은 더 잭스(THE JAXX), 킥스타트(Kickstart), 몬스터 리그(Monster League), 해독, 임정현, 지하드 등이다.2014년에 결성된 더 잭스는 “장르의 한계나 틀에 얽매이지 않고 다채롭게 음악을 하자”는 걸 모토로 활동하고 있는 그룹으로 지난 4월 첫 EP ‘Beyond The Wall’을 발매한 바 있다.킥스타트는 신성우, 이승철, 페이지 등과 협연한 기타리스트 한기택이 2005년에 출범한 프로젝트다. 주얼리, 박정아 등과 협연한 베이시스트 빈센트와 방송 및 라이브 세션으로 활동 중인 드러머 최준일이 합류했고 게이트플라워즈와 ABTB의 보컬 박근홍이 세션으로 참여 중이다. 포스트 그런지 록 스타일에 에어로스미스(Aerosmith)의 감성을 접목한 음악을 들려준다. 지난 3월 싱글 ‘Burning Train’을 발매해 좋은 반응을 얻었다.싸일런트 아이 출신 보컬 조성아와 드러머 권세호를 중심으로 2012년 결성된 몬스터 리그는 1장의 EP와 2장의 싱글을 발매한 헤비메틀 밴드다. 날카로운 하이톤 보컬과 트윈기타, 단단한 리듬라인 등이 강점이다. 러시아 ‘GlobMetal Promotioins’ 및 11월 일본 오사카 ‘Screaming Spirit FEST ASIA2017’ 참여 등으로 세계 헤비메틀 시장을 공략 중이다.헤비메틀 그룹 주다스 프리스트와 아이언 메이든에게 영향 받은 해독은 유한얼과 유마지의 강렬한 트윈기타가 주축을 이룬다. 또한 여성임에도 묵직한 드러밍을 들려주는 김여진과 베이시스트 김수빈의 안정된 플레이도 해독의 음악을 더욱 견고하게 이끌고 있다. 2015년 첫 싱글 ‘해골의 독백’ 이후 ‘자연의 소리(2015), 그들의 봄, 꿈나무(이상 2016)등 꾸준히 싱글 발표 및 라이브를 왕성하게 해오고 있다.임정현은 캐논 변주곡으로 세계적인 명성을 얻은 기타리스트다. 그간 임정현은 뉴질랜드와 한국을 오가며 활동하다가, 올해엔 국내 활동에 주력하고 있다. 얼마 전 첫 솔로앨범을 발표한 그는 이번 ‘록 윌 네버 다이’에서 스페셜 게스트로 출연, 더욱 세련되고 깔끔해진 연주세계를 펼칠 예정이다.클래식과 하드록을 접목한 바로크메틀을 추구하는 지하드는 지난 1997년 결성 이래 20년간 박영수의 화려한 기타 연주를 중심으로 주목받아 온 중견 록 그룹이다. 2016년 1월 새 보컬 서재웅을 영입해 서울과 지방 투어 등으로 더욱 활발한 활동을 보여주고 있으며, 오는 12월10일 결성 20주년 기념 콘서트를 앞두고 있다. 지하드는 2018년 초 정규 3집을 발매 예정이다.