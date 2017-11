[스포츠한국 조은애 기자] '워너원고: 제로 베이스'가 드디어 베일을 벗는다.3일 오후 방송되는 Mnet 'Wanna One GO : ZERO BASE(워너원고 : 제로 베이스)'에서는 워너원 11명 멤버들의 숨겨진 매력과 다양한 에피소드, 활동 비하인드 독점 영상 등 풍성한 이야기가 전파를 탄다.이날 방송에서는 해외 팬미팅과 공연의 비하인드, 미지의 제로 베이스의 실체, 컴백 앨범의 신곡 미리듣기와 트랙리스트까지 팬들이 기다려왔던 많은 것들이 최초로 공개된다.태국, 싱가포르 등에서의 팬미팅과 KCON 현장 모습 등 그 동안 TV를 통해 볼 수 없었던 워너원의 모습을 생생하게 확인할 수 있으며, 컴백 앨범을 장식할 재킷 사진 촬영에 나선 11명 멤버의 치명적인 매력도 감상할 수 있다.타이틀곡 뮤직비디오에 출연할 ‘리틀 워너원’을 워너원이 직접 선발하는 모습도 방송을 통해 공개된다. 그리고 프로그램 제목으로 궁금증을 자아냈던 ‘제로 베이스’도 드디어 실체가 밝혀진다.특히 오는 13일 컴백을 앞두고 있는 워너원의 신곡과 트랙리스트가 파격적인 신곡 미리듣기와 함께 오늘 방송을 통해 최초로 공개된다. 데뷔 앨범 밀리언셀러 달성이라는 역대급 기록이 예상되는 가운데 이번에는 어떤 곡으로 팬들을 찾아갈지 귀추가 주목된다.제작진은 첫 방송에 앞서 팬들의 설렘을 달랠 선공개 영상을 공개했다. 팬미팅을 떠나는 비행기 안에서 신나 어쩔 줄 몰라 하는 김재환의 모습과 그런 김재환을 신기하게 바라보는 박우진이 교차되며 웃음을 자아낸다. 영상 말미 김재환은 팬들께 고마운 마음을 담아 팬송을 만들어보겠다는 야심찬 계획을 밝혀 기대를 모은다. 김재환의 첫 자작곡도 오늘 첫 방송을 통해 전격 공개된다.워너원 멤버들의 리얼한 모습과 숨겨진 매력이 낱낱이 공개될 ‘Wanna One GO : ZERO BASE’는 매주 금요일 밤 11시 방송된다.