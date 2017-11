그룹 워너원이 컴백을 열흘 앞두고 타이틀곡의 뮤직비디오 티저 영상을 공개했다.워너원은 3일 오후 1시 1분 공식 SNS 채널을 통해 오는 13일 출시를 앞둔 To Be One 프리퀄 리패키지 앨범 "1-1=0 (Nothing Without You)" 의 타이틀곡 "Beautiful"의 티저 영상을 공개했다.공개된 영상에서는 권투경기장의 사각링 위에 피를 흘리는 강다니엘을 시작으로 새벽녘 오토바이로 질주하는 장면이 교차되고, 워너원 멤버들의 모습이 이어진다.영상의 마지막은 링 위, 강다니엘의 아련한 눈빛에 이번 앨범의 타이틀곡의 제목인 "Beautiful" 이 나타나며 눈길을 사로잡았다.또한, 타이틀곡 "Beautiful"의 서정적인 멜로디와 첼로 사운드의 말미에 "I miss you so much" 라는 노랫말의 애절한 보이스가 강렬한 여운을 남겼다.워너원의 타이틀곡 "Beautiful"의 뮤직비디오는 한 편의 영화를 방불케 하는 'Movie' 버전과, 디테일한 안무 영상을 담은 'Performance' 버전 두 가지가 공개되며 Movie 버전의 뮤직비디오가 먼저 선보일 예정이다.워너원 멤버들은 "Beautiful"의 Movie 버전 뮤직비디오에서 직접 연기에 도전했으며, 최근 아이돌 그룹의 뮤직비디오로서는 이색적인, 영화 촬영기법과 편집으로 촬영 되었다.특히, 영화, 광고, 뮤직비디오 등에서 감각적 스토리텔링으로 주목받는 용이감독이 메가폰을 잡았고, 실제 영화 촬영 스텝이 참여하였으며, 연기파 배우 차승원이 카메오 출연을 한 것으로 알려진 바 있어, 베일에 쌓여졌던 타이틀곡 "Beautiful"과 더불어, 추후 공개 할 뮤직비디오에 기대감이 더해지고 있다.앞서 워너원은 'WANNA' 와 'ONE' 각 버전별 콘셉트를 담은 멤버 티저포토를 공개했다. 이번 앨범의 타이틀과 계절에 맞는, 반항적인 청춘의 눈빛과 분위기를 각각의 매력을 담아 표현했으며, 개인 콘셉트 포토, 시네마틱 콘셉트 티저, 유닛 콘셉트 포토 등 다양한 컴백 콘텐츠로 팬들과 소통하며 컴백을 준비하고 있다.지난 8월 7일 출시한 데뷔앨범 'To be One' 의 프리퀄 패키지 앨범인 "1-1=0 (Nothing Without You)" 는 하나가 되기 전 불완전했던 청춘의 성장 스토리를 담은 것으로 알려졌다. WANNA Ver.과 ONE Ver. 두 가지로 출시된다. 데뷔 앨범에 이어 이번 리패키지 앨범의 선주문이 50만장에 달해 밀리언셀러에 이르는 등, 이례적인 기록을 세우고 있는 워너원의 컴백에 대한 관심이 집중된다.한편, 워너원은 13일 프리퀄 리패키지 앨범 "1-1=0 (Nothing Without You)" 발매를 앞두고 컴백 준비에 한창이며, 오는 12월 서울과 부산에서 초특급 팬미팅 "워너원 프리미어 팬콘"을 통해 팬들을 만날 예정이다.