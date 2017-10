오는 11월 13일 컴백하는 그룹 워너원이 2종 앨범커버를 공개했다.워너원은 30일 오후 1시 1분 워너원은 공식 채널을 통해 새 앨범 '1-1=0 (Nothing Without You)'의 두가지 버전 앨범 커버 이미지를 공개했다.앨범명 '1-1=0 (Nothing Without You)' 콘셉트의 밤 하늘을 배경으로 불안하고 반항적인 청춘의 모습을 담은 WANNA Ver.과 함께 모여 한장의 가족사진과 같은 모습을 담은 ONE Ver. 의 총 두가지의 상반된 이미지로, 컴백을 앞둔 워너원의 앨범 스토리에 더욱 궁금증을 더했다.이번 앨범의 커버는 데뷔 앨범의 프리퀄 스토리를 표현하기 위해, 필름 질감의 따뜻하면서도 빈티지한 분위기를 만들어냈으며, "To Be One"으로 하나가 되기 위해 완전해져가는 모습을 담았다.이는 지난주 공개됐던 멤버 개개인의 콘셉트 포토에 이어 처음으로 공개하는 단체 사진으로, 발매 될 워너원의 앨범에 기대감을 높이고 있다.아울러, 지난 8월 7일 발매했던 '1x1=1(To Be One)'은 판매량이 72만장을 돌파했으며, To Be One 의 프리퀄 리패키지 앨범인 "1-1=0 (Nothing Without You)' 는 선주문량만 50만장에 이르게 되어 데뷔앨범으로선 이례적으로 밀리언 셀러를 기록하게 됐다.워너원의 데뷔앨범 밀리언셀러 기록은, 21세기 데뷔한 신인그룹의 데뷔앨범으로는 최초로, 새로운 국민그룹의 탄생을 예고한다.내달 발매할 워너원의 새앨범은 데뷔앨범 'To Be One' 의 프리퀄 스토리를 담은 리패키지 형태의 앨범으로, 하나가 되기 전 불완전했던 모습에서 하나가 되기 위해 완전해져 가는 청춘의 스토리를 담을 예정이다.한편, 워너원은 11월 13일 데뷔앨범의 프리퀄 리패키지 앨범인 '1-1=0 (Nothing Without You)" 발매 준비에 한창이며, 오는 12월에는 서울과 부산에서 '워너원 프리미어 팬콘'을 통해 팬들을 만날 예정이다.