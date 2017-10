[스포츠한국 윤소영 기자] 그룹 워너원이 신보 '1-1=0' 콘셉트 티저를 공개했다.YMC엔터테인먼트는 27일 "지난 23일 옹성우, 박지훈 을 시작으로 매일 공개된 워너원 새앨범 '1-1=0(Nothing without you)'의 멤버별 콘셉트포토가 오늘 오후 1시 1분 강다니엘, 배진영의 콘셉트포토를 끝으로 모두 공개됐다"고 밝혔다.청춘을 주제로 진행된 시네마틱 콘셉트 티저에는 멤버별 매력과 케미가 담겼다. 23일 옹성우 박지훈, 24일 김재환 황민현, 25일 이대휘 하성운 라이관린, 26일 윤지성 박우진에 이어 이날 강다니엘 배진영까지 콘셉트포토가 모두 공개돼 뜨거운 반응을 얻고 있다.한편 워너원의 신보 '1-1=0(Nothing without you)'는 오는 11월 13일 발매될 예정. 불완전한 청춘의 성장 스토리를 담은 WANNA Ver, 과 ONE Ver. 두가지로 출시될 예정이며 데뷔앨범 '투 비 원(To Be One)'의 프리퀄 스토리를 담았다.