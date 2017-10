[스포츠한국 윤소영 기자] VAV 바론이 에드 시런의 '셰이프 오브 유(Shape of you)' 창작 안무를 선보인다.VAV는 24일 멤버 바론과 댄스팀 원밀리언댄스스튜디오 소속 안무가 김은호가 함께 촬영한 사진을 공개했다. 또한 바론과 원밀리언의 컬래버레이션 프로젝트 '애드 시런-셰이프 오브 유(Shape of you)' 창작 안무 스포일러를 깜짝 공개했다.소속사 Ateam 관계자는 "이번 프로젝트는 바론이 직접 '셰이프 오브 유(Shape of you)'를 재해석해 녹음하고 안무를 창작하는 등 모든 과정을 직접 기획하고 이끌었다. 파격적인 퍼포먼스와 영화 '킹스맨'을 콘셉트로 한 빈티지한 영상미가 보는 재미를 더할 전망이다"고 밝혔다.한편 VAV(에이스, 바론, 제이콥, 세인트반, 에이노, 로우, 지우)는 오는 11월 2일 디지털 싱글 '쉬즈 마인(She’s Mine)으로 컴백한다.