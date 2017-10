[스포츠한국 윤소영 기자] '토르: 라그나로크'가 개봉 당일부터 흥행가도를 달리고 있다.영화진흥위원회에 따르면 25일 오전 10시 기준 영화 '토르: 라그나로크'(감독 타이카 와이티티, 배급 월트디즈니컴퍼니코리아)는 예매율 63.7%로 1위를 차지했다. '토르' 시리즈의 세번째 작품인 '토르: 라그나로크'는 사전 예매량 16만장을 돌파하며 개봉 전부터 역대급 흥행 돌풍을 예고했다.'토르: 라그나로크'는 세상의 멸망을 막기 위해 토르(크리스 헴스워스)가 마블 최초의 최강 여성 헬라(케이트 블란쳇), 옛 동료 헐크(마크 러팔로) 등과 대결 과정을 담는 영화. '토르' 시리즈 사상 최고의 스케일과 압도적인 액션 시퀀스가 담긴 만큼 최적의 관람 환경을 위한 '명당' 확보에 관심이 쏠리고 있다.현재 전문가가 가장 주목하고 있는 상영관은 CGV용산아이파크몰의 4DX with ScreenX관이다. 시야를 방해하지 않도록 4DX 특수 장비 배치에 심혈을 기울여 어떤 좌석에 앉든지 최적의 관람 환경을 제공한다는 후문. 4DX 프로듀서 차현석은 CGV용산아이파크몰 4DX with ScreenX관의 추천석으로 F열 1~4번, 13~16번 좌석을 꼽았다.차현석 프로듀서는 " 이미 4DX에 익숙한 매니아라면 드라마틱한 모션의 재미를 한껏 즐길 수 있는 프라임존(E~I열 5~12번 좌석), 그 중에서도 H열 6번 좌석을 추천한다"며 "만약 4DX 프로듀서인 내가 간다면 프라임존 중에서도 G열 8번을 선택할 것"이라고 '토르: 라그나로크' 관람 꿀팁을 전수했다.CGV용산아이파크몰의 4DX with ScreenX 관을 방문할 수 없는 관객들을 위한 차선은 무엇일까. 차현석 프로듀서는 "CGV수원 4DX관"이라며 "다른 4DX관보다 확연히 큰 스크린을 보유하고 있는 상영관인 만큼 중간 보다는 약간 뒤쪽 좌석을 추천하며, 4DX입문자라면 한 세트로 이어져 있는 네 좌석 중 모션 강도가 중간쯤 해당하는 중앙 쪽 좌석, G열 10, 11번을 추천한다"고 했다.또 이외의 상영관에 대해선 "4DX를 즐기는 사람들에게는 모션 강도가 센 양쪽 사이드 좌석을 권하고 싶다"며 "매니아들에게는 H열 9~12번을 추천하며, 내가 간다면 I열 12번을 선택하겠다. 4DX는 모션뿐 아니라 함께 관람하고 있는 관객들의 반응을 보는 것도 큰 재미가 될 것"이라고 설명했다.한편 '토르: 라그나로크'는 전국 영화관에서 절찬리 상영 중이다.