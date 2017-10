최시원의 가족이 프렌치 불독의 생일 파티를 연 정황이 포착돼 충격을 주고 있다. 이날은 한일관 대표가 사망한 당일이기 때문이다.지난 3일 최시원의 동생 최지원은 자신의 인스타그램을 통해 "Gremlin Appreciation Day! Happy birthday to the sweetest !! Love you! Bugsy birthday Oct 3, 2017"이라는 글과 함께 사진을 공개했다.해당 날짜는 한일관 대표가 최시원의 반려견 프렌치불독에세 물려 패혈증으로 사망한 당일. 최시원은 사건 이후 프렌치불독과 관련된 모든 사진을 삭제했다.한편, 최시원은 드라마 '번혁의 사랑'에 출연 중이며 슈퍼주니어 활동을 앞두고 있다.