[스포츠한국 윤소영 기자] 가수 박정현이 단독 콘서트를 개최한다.18일 소속사 문화인에 따르면 박정현은 오는 12월 22일부터 24일까지 3일간 서울 송파구 올림픽공원 SK핸드볼경기장에서 연말 단독 콘서트 '렛 잇 스토우(LET IT SNOW)'를 개최한다. '렛 잇 스노우(LET IT SNOW)'는 박정현을 대표하는 겨울 단독 콘서트로 올해는 지난해보다 더욱 다양한 볼거리와 화려한 무대, 짜임새 있는 구성으로 팬들을 감동시킬 예정이다.특히 이번 단독 콘서트에서 박정현은 '꿈에' '나의 하루' '피에스 아이 러브 유(P.S I LOVE YOU)' '편지할게요' 등 히트곡들을 열창할 예정. 1998년 데뷔 이후 특유의 맑은 음색과 독보적인 가창력으로 꾸준히 사랑을 받고 있는 가운데 올 겨울 박정현이 선보일 음악 선물에 많은 관심이 쏠리고 있다.한편 박정현의 겨울 단독 콘서트 '렛 잇 스토우(LET IT SNOW)'는 18일 오후 8시부터 티켓 예매를 오픈한다.