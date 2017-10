[스포츠한국 김두연 기자] 그룹 방탄소년단의 LOVE YOURSELF 承 ‘Her’가 미국 빌보드 차트에서 역주행하며 전 세계 파란을 일으켰다.17일(현지시각) 미국 빌보드가 발표한 최신 차트에 따르면 방탄소년단의 'DNA'는 ‘핫 100’ 98위, LOVE YOURSELF 承 ‘Her’는 ‘빌보드 200’ 15위를 차지했다.특히, ‘빌보드 200’에서 방탄소년단은 지난주 35위에서 20계단 뛰어오른 15위를 기록하며 빌보드 메인차트에서 역주행 신화를 썼다. 이는 미국 내 온라인과 오프라인 매장에서의 앨범 판매 집계가 최근 차트에 반영된 결과로 풀이된다.빅히트 엔터테인먼트는 이번 앨범을 미국 아마존, 타깃(Target), 베스트 바이, 월마트 등 현지 온 ·오프라인 매장을 통해 공식 판매했다.이와 함께 방탄소년단은 한국 가수 최초로 4주 연속 미국 빌보드 메인차트인 ‘핫 100’과 ‘빌보드 200’ 차트에 동시 이름을 올리며 멈추지 않는 기록 행진을 이어갔다.뿐만 아니라 ‘아티스트 100’ 차트 11위, 캐나디안 앨범 차트 24위, 캐나디안 핫 100 차트 66위, ‘월드 앨범’ 차트는 1위를 기록했으며, ‘소셜 50’ 차트에서도 1위를 차지해 44번째 1위라는 역대 최고급 기록을 달성했다.한편, 방탄소년단은 오는 21, 22일 대만에서 ‘방탄소년단 라이브 트릴로지 에피소드 3 윙스 투어(2017 BTS LIVE TRILOGY EPISODE Ⅲ THE WINGS TOUR)를 개최한다.