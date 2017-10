'스트레이 키즈' 연습생 신류진이 방탄소년단과의 특별한 인연을 공개했다.17일 방송된 Mnet '스트레이 키즈'에서는 JYP 연습생들의 데뷔 도전기가 그려졌다.이날 신류진은 "방탄소년단 선배님들의 'LOVE YOURSELF Highlight Reel'에 출연했다"며 "팀에서 남자 역할을 맡고 있다"고 소개했다.앞서 신류진은 지난 8월 공개된 방탄소년단의 '러브 유어 셀프(LOVE YOURSELF)' 시리즈 중 'BTS LOVE YOURSELF Highlight Reel'에 출연해 화제에 올랐다. 당시 신류진은 제이홉, 지민과 함께 춤을 추며 등장했다.한편 이날 신류진이 속한 여자2팀 연습생들은 완벽한 무대로 박진영의 칭찬을 받았다.