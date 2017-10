[스포츠한국 윤소영 기자] 비스트에서 하이라이트까지. 윤두준, 용준형, 양요섭, 이기광, 손동운 다섯 남자가 지난 8년을 되돌아봤다.16일 서울 용산구 한남동 블루스퀘어 삼성카드홀에서는 하이라이트의 두번째 미니 앨범 '셀러브레이트(CELEBRATE)' 발매 기념 기자간담회가 열렸다. 이날 행사에는 하이라이트 윤두준, 용준형, 양요섭, 이기광, 손동운이 참석했다.2009년 그룹 비스트로 데뷔한 다섯 사람은 지난해 12월 새 소속사 어라운드어스 설립과 함께 하이라이트로 새 변신에 나섰다. 그해 원년 멤버 장현승의 탈퇴를 비롯해 전 소속사 큐브엔터테인먼트와의 결별 등을 겪었던 이들은 '캔 유 필 잇(CAN YOU FEEL IT?)' '콜링 유(CALLING YOU)' 등 앨범을 발매하며 전과 같이 노래했왔다.손동운은 "지난 8년 간 행복한 일들이 많았는데 가장 기억에 남는 일은 다섯 명이 뭉쳐서 새 회사를 차린 것"이라고 운을 띄웠다. 윤두준 또한 "8년이라는 시간이 빠르게 지나갔다. 함께 해준 팬들과 하이라이트 멤버들, 스태프들에게 고맙다. 웃는 날만 있길 바란다"고 그간의 화제와 소감을 대신했다.용준형은 "우리가 8년을 함께 한 건 개인이 아닌 그룹을 먼저 생각했기 때문"이라며 "우리가 걸어온 길이 순탄치 않았다. 우여곡절이 많아 팬들이 걱정하고 아파했다. 비스트 때는 암울한 모습을 더 많이 보여줬는데 밝고, 신나고, 유쾌한 모습을 보여주고 싶다. 그런 메시지가 이번 가사에 녹아들었는데 팬들이 들으면서 웃고 위로를 받았으면 좋겠다"고 말했다.양요섭은 "'팀보다 위대한 선수는 없다'는 말에 공감을 많이 하는데 축구도 그렇고 아이돌도 마찬가지"라며 "팀을 이루고 있다면 선수보다 팀이 먼저라는 생각을 갖고 활동에 임해야 한다고 생각한다. 본인을 팀에 맞추다 보면 자연스럽게 팀을 사랑하게 되고 롱런하지 않을까 싶다. 8년을 함께 했지만 앞으로 더 함께 할 일이 많을 것이다"고 강조했다.한편 하이라이트는 16일 오후 6시 새 앨범 '셀러브레이트(CELEBRATE)'를 발매했다. 이번 앨범에는 타이틀곡 '어쩔 수 없지 뭐'를 비롯해 '셀러브레이트(CELEBRATE)' '테이크 온 미(TAKE ON ME)' '후 엠 아이(WHO AM I)' '러브 라이크 디스(LOVE LIKE THIS)' 등 총 여섯 곡이 수록됐다.