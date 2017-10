[스포츠한국 윤소영 기자] 하이라이트 윤두준이 비투비의 컴백 축하에 화답했다.16일 서울 용산구 한남동 블루스퀘어 삼성카드홀에서는 하이라이트의 두번째 미니 앨범 '셀러브레이트(CELEBRATE)' 발매 기념 기자간담회가 열렸다. 이날 행사에는 하이라이트 윤두준, 용준형, 양요섭, 이기광, 손동운이 참석했다.같은 날 전 소속사 큐브엔터테인먼트의 비투비 또한 새 앨범 '브라더 액트(Brother Act.)'를 발매한 상황. 앞선 오후 2시 비투비는 신보 기념 발매 기자간담회에서 "하이라이트는 우리가 연습생부터 좋아했던 형들이고 선배다. 정말 함께 나와서 좋다"고 소감을 말했다.이에 윤두준은 "너무나 아끼고 친한 동생들이기 때문에 한날 한시에 같이 활동하는 건 큰 행운"이라며 "좋은 말, 응원의 말을 남겨준 동생들한테 고맙다는 말을 하고 싶다. 파이팅하고 방송국에서 재밌고 좋은 시간 만들었으면 좋겠다"고 화답했다.한편 하이라이트는 16일 오후 6시 새 앨범 '셀러브레이트(CELEBRATE)'를 발매했다. 이번 앨범에는 타이틀곡 '어쩔 수 없지 뭐'를 비롯해 '셀러브레이트(CELEBRATE)' '테이크 온 미(TAKE ON ME)' '후 엠 아이(WHO AM I)' '러브 라이크 디스(LOVE LIKE THIS)' 등 총 여섯 곡이 수록됐다.