[스포츠한국 윤소영 기자] 그룹 하이라이트가 데뷔 8주년 소감을 밝혔다.16일 서울 용산구 한남동 블루스퀘어 삼성카드홀에서는 하이라이트의 두번째 미니 앨범 '셀러브레이트(CELEBRATE)' 발매 기념 기자간담회가 열렸다. 이날 행사에는 하이라이트 윤두준, 용준형, 양요섭, 이기광, 손동운이 참석했다.윤두준은 "올해 나온 음악들은 의미가 남다르다"며 "떨리고 긴장되지만 우리가 내는 음악들로 활력을 드릴 수 있었으면 좋겠다"고 소감을 말했다. 용준형은 "위로와 공감을 줄 수 있는 음악으로 준비했다"며 "이번 앨범도 최선을 다했고 열심히 만들었다. 타이틀곡을 포함한 전체 곡 모두 사랑해주셨으면 좋겠다"고 당부했다.손동운은 "8주년을 기념해서 좋은 앨범이 나왔다"며 "고등학생이던 내가 벌써 20대 후반이 됐는데 지금까지 응원을 많이 해주셔서 감사하다"고 팬들에게 고마움을 전했다. 이기광은 "솔로 앨범을 마치고 하이라이트로 활동하게 됐다. 솔로 앨범보다 더 좋은 앨범이다"고, 양요섭은 "하이라이트 활동 많이 응원해달라"고 했다.한편 하이라이트는 16일 오후 6시 새 앨범 '셀러브레이트(CELEBRATE)'를 발매했다. 이번 앨범에는 타이틀곡 '어쩔 수 없지 뭐'를 비롯해 '셀러브레이트(CELEBRATE)' '테이크 온 미(TAKE ON ME)' '후 엠 아이(WHO AM I)' '러브 라이크 디스(LOVE LIKE THIS)' 등 총 여섯 곡이 수록됐다.