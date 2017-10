[스포츠한국 대중문화팀] '나의 외사친' 이수근이 부탄의 평화에 감동했다.15일 첫 방송된 JTBC 예능프로그램 '나의 외사친'에서는 9세 소년 도지 왕축을 만나기 위해 두 아들 태준, 태서 군과 함께 부탄 팀푸로 향한 이수근의 모습이 공개됐다.이수근은 해외여행이 처음인 아이들을 위해 장난을 쳤다. 이수근은 "비행기에 탈 거냐? 화물칸에 탈 거냐? 아빠는 화물칸에 탈 거다"고 장난을 쳤고 깜빡 속은 아이들은 "나도 아빠랑 화물칸에 탈 거다"고 답했다. 이후 기내에 탑승한 이수근은 "신발 벗고 타야된다"고 장난을 쳐 아이들을 당혹스럽게 했다.16시간을 거쳐 세 부자는 부탄의 수도 팀푸에 도착했다. 이태준은 동갑내기인 부탄 소년 도지 왕축에게 "우쥬 비 마이 프렌드(Would you be my friend)?"라고 물었고 두 사람은 온라인 게임을 공동 관심사로 친해졌다. 이수근은 도지 왕축 부모에게 모기장 텐트를 선물하며 호감을 표시했다.해가 지고 저녁 시간이 되자 세 사람은 부탄식 식사를 접했다. 이수근은 부탄의 문화대로 손으로 식사를 하고자 했지만 이내 어설프자 "빨리, 많이 먹고 싶다"며 숟가락을 이용했다. 이처럼 소소한 일상이 저물자 이수근은 "행복한 이유가 있다"며 소박한 부탄 사람들의 모습에 감동했다.한편 JTBC '나의 외사친'은 아무도 나를 모르는 먼 곳에서 진짜 내 나이의 내 모습을 찾아보는 과정을 담는 프로그램. 매주 일요일 오후 8시 50분에 방송된다.