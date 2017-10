[스포츠한국 대중문화팀] '나의 외사친' 오연수가 이탈리아 친구를 사귀는데 성공했다.15일 첫 방송된 JTBC 예능프로그램 '나의 외사친'에서는 47세 동갑내기 이탈리아 여성 조반나를 만나기 위해 이탈리아 아말피로 향한 오연수의 모습이 공개됐다.오연수는 "무서워죽겠다. 괜히 하나 싶다"며 출국에 앞서 걱정을 드러냈다. 남편 손지창은 "혼자서도 잘 해낼 거다"며 응원했고 아들 성민은 "반백살에 친구를 사귄다"며 농담을 건네 오연수의 긴장을 풀어줬다.이후 이탈리아에 도착한 오연수는 "애인 만나거 가는 것도 아닌데 떨린다"며 긴장한 상황. 때마침 조반나의 남편이 마중을 나왔고 이동해 조반나를 만나게 된 오연수는 "우쥬 비 마이 프렌드(Would you be my friend)?"라고 인사를 건넸다.조반나는 "오롯이 나를 위해 새로운 걸 하고 싶었다"며 출연 동기를 밝혔다. 두 사람은 패션을 소재로 공통 관심사를 드러냈고 조반나의 가족들 또한 "재클린 케네디를 보는 것 같다"며 오연수에게 호감을 드러냈다.한편 JTBC '나의 외사친'은 아무도 나를 모르는 먼 곳에서 진짜 내 나이의 내 모습을 찾아보는 과정을 담는 프로그램. 매주 일요일 오후 8시 50분에 방송된다.