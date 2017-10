[스포츠한국 박소윤 기자] 뉴이스트W가 '뮤직뱅크'를 통해 컴백한다.오늘(13일) 방송되는 KBS 2TV '뮤직뱅크'에서는 다양한 팀들의 컴백무대가 펼쳐진다.이날 그룹 갓세븐이 신곡 'You Are' 무대를 선보이며 뉴이스트W의 'WHERE YOU AT(웨얼 유 앳)'도 베일을 벗는다. SF9의 '오솔레미오', 업텐션 '미치게 해', 박재정 '악역' 등이 공개된다.Mnet '프로듀스 101 시즌2' 출신 멤버들로 구성된 레인즈도 데뷔 무대를 가질 예정이다. 이어 간미연 프로듀싱 그룹 해시태그, TS엔터테인먼트 신인 TRCNG가 데뷔한다.이외에도 케이윌, 다이아, 에이프릴, 업텐션, BP라니아, 디셈버 DK, 골든차일드, 노래하는 말괄량이, 베이비부 등이 출연한다.