[스포츠한국 박소윤 기자] 그룹 방탄소년단의 'LOVE YOURSELF 承 'Her''(러브 유어셀프 승 허)가 120만 장 돌파라는 가요계 대기록을 세웠다.13일 대한민국 공인 음악차트 가온차트가 발표한 2017년 9월 앨범 차트에 따르면 방탄소년단의'LOVE YOURSELF 承 'Her''는 9월 18일 출시 이후 13일 만에 120만 3,533장의 판매량을 기록, 월간 앨범차트 1위에 올랐다.이는 가온차트 집계 역사상 가장 높은 판매량이자 단일앨범 월간 판매기준 2001년 11월 god 4집(144만 1,209장, 한국음반산업협회) 이후 16년 만의 120만 장 돌파 기록이다.앞서 방탄소년단의 'LOVE YOURSELF 承 'Her''는 발매 전 선주문 112만 장을 돌파하고 발매 첫 주 76만 장(한터차트)에 육박하는 음반 판매량을 기록하며 화제를 모았다.컴백 후 한국 가수 최초로 전 세계 음악 차트에서 연일 신기록을 쏟아내고 있는 방탄소년단은 이번 음반 판매량 120만 장 돌파 기록으로 다시 한번 가요계에 유의미한 성과를 남기게 됐다.지난 12일 방송된 Mnet 'BTS 카운트다운'으로 이번 앨범 공식 활동을 마무리한 방탄소년단은 오는 14, 15일 일본 오사카 교세라돔에서 첫 돔 공연인 '방탄소년단 라이브 트릴로지 에피소드 3 윙스 투어 인 재팬 스페셜 에디션(2017 BTS LIVE TRILOGY EPISODE Ⅲ THE WINGS TOUR IN JAPAN ~SPECIAL EDITION~)'을 개최한다.