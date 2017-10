[스포츠한국 조은애 기자] 뉴이스트W 백호가 타이틀곡 '웨어 유 앳(WHERE YOU AT)' 작업 비하인드 스토리를 공개했다.10일 오후 서울 광진구 예스24 라이브홀에서는 뉴이스트 유닛 뉴이스트W '더블유, 히어(W, HERE)' 쇼케이스 무대가 펼쳐졌다.이날 뉴이스트W는 새 앨범 타이틀곡 '웨어 유 앳(WHERE YOU AT)' 무대를 처음 선보였다.'웨어 유 앳(WHERE YOU AT)' 작사 및 작곡에 참여한 멤버 백호는 "제주도 집에 내려가서 써온 곡이다. 편안한 분위기에서 작업하고 싶어 집에 갔는데 행복한 상태에서 작업할 수 있었다"고 설명했다.이어 "노래가 잘 나온 것 같다. 멤버들한테 처음 들려줬을 때도 좋아했다"며 만족감을 드러냈다.한편 뉴이스트W 새 앨범 '더블유, 히어(W, HERE)'에는 타이틀 '웨어 유 앳(WHERE YOU AT)'을 비롯해 총 6곡이 수록돼 있다.