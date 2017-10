[스포츠한국 장동규 기자] 해시태그(현지 수빈 수아 승민 애지 소진)가 10일 오후 서울 마포구 서교동 무브홀에서 열린 첫 번째 미니앨범 'The girl next door(더 걸 넥스트 도어)' 발매 기념 쇼케이스 무대에 올라 멋진 공연을 펼치고 있다.'The girl next door(더 걸 넥스트 도어)'에 타이틀곡 'ㅇㅇ(Hue)'은 자신을 섭섭하게 하는 남자친구에 대한 소녀의 마음을 귀엽게 표현한 곡이다.