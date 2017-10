[스포츠한국 조은애 기자] 그룹 갓세븐이 '주간아이돌'에서 신곡을 최초로 공개한다.오는 11일 방송되는 MBC에브리원 '주간아이돌'에서는 7개월 만에 7번째 미니앨범 '7 for 7''로 돌아온 갓세븐이 출연한다.지난 회 1년 차부터 4년 차까지, 각 데뷔 연차에 맞춰 등장한 축하사절단으로 화제를 모은 '주간아이돌' 'MBC에브리원 개국 10주년' 특집 2탄이 지난주에 이어 2주 연속 방송된다.이날 '주간아이돌'에서는 4년 차 축하사절단으로 갓세븐이 등장해 새 앨범 '7 for 7'의 타이틀곡 'You Are'의 무대를 방송 최초 공개하며 눈길을 끌었다. 이번 타이틀은 갓세븐 앨범 최초로 기존작곡가가 아닌 갓세븐 멤버의 곡이 선정된 것으로 리더 JB가 본인의 자작곡임을 밝혀 MC들에게 놀라움을 안겼다.이어 리더 JB는 앨범 명 '7 for 7'에 대해서는 "7명은 하나다"라는 점을 강조한 앨범명이라 설명하며 갓세븐의 끈끈한 우정을 과시했다. 한편 이번 타이틀곡 'You Are'에 대해서는 "너는 나한테 삶의 이유다, 너는 내가 존재하는 이유"라는 가사의 내용을 공개하며 갓세븐이 팬들을 향한 마음이자 지금 사랑하는 연인들이 공감할 수 있는 곡임을 설명해 기대감을 더욱 증폭시켰다.MC들의 감탄이 이어졌던 갓세븐의 'You Are' 무대는 오는 11일 오후 6시 '주간아이돌'에서 확인할 수 있다.