[스포츠한국 박소윤 기자] 보이그룹 워너원이 11월 컴백을 예고하는 티저 영상을 공개했다.28일 워너원 공식 SNS에는 "1-1=0(NOTHING WITHOUT YOU)"의 티저가 게재됐다.이날 공개된 영상에는 12시 58분을 가리키는 시계가 등장한다. 이어 'TO BE ONE'이라는 글귀가 나타났다 사라진 후 '1-1=0, NOTHING WITHOUT YOU'라는 문구가 나온다.워너원은 티저 영상과 함께 "2017.11 Coming Soon"라는 글을 덧붙여 11월 컴백을 공식 선언했다.한편 Mnet '프로듀스 101 시즌2'를 통해 탄생한 그룹 워너원은 지난 8월 데뷔 앨범 '1X1=1(TO BE ONE)'의 타이틀곡 '에너제틱'으로 각종 음악 프로그램 15관왕에 오르는 등 폭발적 인기를 얻었다.