[스포츠한국 박소윤 기자] K-POP 별들의 축제 '2017 드림콘서트'가 동계올림픽이 열리는 평창에서 개최된다.사단법인 한국연예제작자협회은 오는 11월 4일 강원도 평창 동계올림픽 플라자에서 '2017 드림콘서트 in 평창'이 열릴 예정이라고 밝혔다.이번 '2017 드림콘서트 in 평창'은 2018년 평창동계올림픽 G-100을 기념해 사전 올림픽 분위기 조성을 통해 올림픽 성공개최를 염원하고자 평창 동계올림픽 플라자에서 열린다.EXO-CBX, 빅스, 워너원을 비롯해 선미, B.A.P, EXID, 레드벨벳, 아스트로, 뉴이스트 W, 몬스타엑스, 에일리, 헤일로, 라붐, CLC, B.I.G, 다이아, 구구단, 프리스틴, 위키미키, TRCNG 등 한류를 이끄는 K-팝 스타들이 대거 출연한다. 여기에 DJ DOC, 백지영, NRG 등 K-POP의 전성기를 이끌었던 가수들도 힘을 더한다.연제협은 "세계인의 이목이 집중될 평창에서 우리나라를 대표하는 K-팝 스타들의 공연이 펼쳐지는 만큼 그 어느 때보다 준비에 만전을 기하고 있다"며 "평창의 밤을 화려하게 수놓을 '2017 드림콘서트 in 평창'에 팬 여러분들의 많은 기대와 사랑을 부탁드린다"고 밝혔다.평창 동계올림픽 플라자에서 펼쳐지는 별들의 축제 '2017 드림콘서트 in 평창' 티켓은 오는 10월 11일 오후 8시 30분부터 멜론티켓에서 예매 가능하다.