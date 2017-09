배우 박보검이 '종교 포교 논란'에 휩싸인 가운데, 그의 SNS 대문글이 조명되고 있다.박보검의 트위터 메인 게시글에는 "with God all things are possible"라는 메시지가 담겨 있다. 이는 '하나님과 함께라면 모든 것이 가능하다'는 의미.박보검은 서울 양천구 목동에 위치한 한 교회에 다니는 독실한 신자로 알려졌다. 그러나 일각에서는 그가 다니는 교회에 대해 '이단'이라고 규정하고 있는게 사실이다.한편, 박보검은 25일 자신의 트위터에 교회의 행사와 관련된 홍보글을 게시해 논란을 일으켰다.