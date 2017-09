그룹 방탄소년단의 새 앨범 열풍이 일본에서도 거세다.일본 오리콘차트에 따르면 25일 발매된 방탄소년단의 한국어 미니앨범 LOVE YOURSELF 承 'Her'는 오리콘 데일리 앨범 차트 2위를 차지했다.LOVE YOURSELF 承 'Her'는 일본 발매 앨범이 아닌 한국어 앨범으로 방탄소년단은 현지에서 별다른 프로모션 없이 이 같은 성적을 거둬 폭발적인 인기를 실감케 했다.앞서 LOVE YOURSELF 承 'Her'는 18일 전 세계 아이튠즈 발매 후 일본 아이튠즈 앨범차트에서도 1위를 기록하며 높은 인기를 입증했다.방탄소년단의 LOVE YOURSELF 承 'Her'는 학교, 화양연화, 윙스에 이은 새로운 시리즈로 타이틀곡 'DNA'를 비롯해 'Best Of Me', '고민보다 Go' 등 히든 트랙 포함 총 11개 트랙이 수록돼 있다.한편, 미국 음악 전문매체 빌보드는 26일 방탄소년단이 케이팝 가수 최초로 ‘빌보드 200’ 차트 ‘톱 10’에 올랐으며, 타이틀곡 'DNA'로 빌보드 '핫 100' 차트 85위 진입을 기록했다고 밝혔다.